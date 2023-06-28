Акция «Ревизорро» стартовала на автостанциях и маршрутах Подмосковья

Общество
АО «Мострансавто»

Фото: [АО «Мострансавто»]

В «Мострансавто» началась акция «Ревизорро», направленная на контроль за чистотой на автостанциях, автовокзалах и в салонах автобусов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Выездные рейды будут проводиться на объектах, которые жители региона чаще всего упоминали в своих обращениях, уточнили в ведомстве. Ревизоры без предупреждения будут заходить в общественный транспорт на остановках, приезжать на посадочные перроны станций и вокзалов.

В автобусах проверяющие оценят внешнее и санитарно-техническое состояние, а также информационную экипировку. На станциях и вокзалах — состояние привокзальных площадей и перронов, фасада зданий, входной группы, залов ожиданий и касс. Фиксировать нарушения ревизоры будут с помощью фотоаппаратов.

«Дата, время и место проверки не известны даже руководителю группы. Поэтому мы рассчитываем на объективную оценку», — отметили в «Мострансавто».

Рейды планируется проводиться ежедневно. По их итогам руководителям будут поставлены задачи по повышению качества перевозок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах региона.

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