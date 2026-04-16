Ваш паспорт врет: в Пушкинской больнице теперь за 30 минут вычисляют настоящий возраст сердца и легких

Два человека с одинаковой датой рождения могут иметь разницу в биологическом состоянии на двадцать лет. Один из них бодр и энергичен, словно ему 30, а второй чувствует себя так, будто ему уже 50. Все потому, что возраст, записанный в паспорте, зачастую не имеет ничего общего с реальным состоянием организма. В Центре здоровья Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. теперь рассчитывают скорость старения клеток и выдают пациентам цифровой портрет здоровья, сообщил REGIONS.

«С помощью передовой аппаратной диагностики проведем "расшифровку" тела. Вы получите точные данные — детальный цифровой портрет вашего здоровья без боли», — рассказывает заведующая центром здоровья Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Ольга Вячеславовна Блинкова.

По данным издания, в больнице теперь можно узнать, сколько лет на самом деле легким, сердцу и сосудам. Весь «техосмотр» организма, как его называют в медучреждении, занимает всего 30 минут. Никаких уколов и многочасовых очередей, обещают специалисты. Пациента проверяют по шести ключевым параметрам.

Первый — это биологический возраст. Тест показывает, насколько быстро человек стареет в действительности. Второй параметр — исследование на смокелайзере. Этот прибор особенно полезен для курильщиков и вейперов: за одну минуту он выдает точную цифру содержания угарного газа в легких. Как отмечают медики, результат чаще всего шокирует самих пациентов.

Третий метод — биоимпеданс. В отличие от обычных весов, которые часто врут, этот анализ честно демонстрирует, сколько в теле жира, воды и мышечной массы. Четвертый — спирометрия, проверка легких на скрытую одышку и кашель. Пятый и шестой параметры — электрокардиограмма (ЭКГ) и измерение глазного давления. Эти исследования помогают выявить риски инсульта и глаукомы задолго до появления первых симптомов.

Зачем нужна такая диагностика? Как поясняют в Центре здоровья, чтобы человек перестал оправдывать собственное плохое самочувствие возрастом. Лишний вес, курение, малоподвижный образ жизни — все эти факторы высвечиваются при диагностике как на ладони. И главное, что подчеркивают специалисты: биологический возраст можно снизить, если вовремя изменить свои привычки.

Пройти проверку можно в поселке Зеленоградский по адресу: улица Зеленый город, строение 6 (это амбулатория № 6). Телефон для записи: 8 (991) 244-86-92. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

