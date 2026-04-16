В 20 округах Московской области отремонтировали знаки

Команда специалистов Мосавтодора успешно реализовала программу по обновлению дорожных знаков на территории Подмосковья. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, работы охватили 29 региональных трасс, пролегающих через 20 муниципальных и городских округов. Перед стартом ремонтных мероприятий инженеры провели комплексную диагностику участков: детально обследовали инфраструктуру, фиксировали все дефекты — от выцветших символов и поврежденных конструкций до полностью утраченных указателей. Выявленные недочеты легли в основу плана восстановительных работ.

Особенно заметные изменения произошли в городской среде. В Талдоме отремонтировали знаки на улице Розы Люксембург. Чехов обновил навигацию на улице Пушкина: теперь указатели отчетливо видны в любое время суток. В Егорьевске специалисты уделили внимание улицам Антипова и Карла Маркса. В Домодедове привели в порядок указатели на проспекте Академика Туполева и улице Агрохимиков. В Истре обновили знаки на улице Маяковского. Можайск привнес ясность в дорожную разметку на улице 20 Января, а Солнечногорск — на улице Вертлинской.

В Мытищах обновили указатели на Олимпийском проспекте, в Павловском Посаде — на улице Большой Покровской. Ивантеевка улучшила навигацию на улицах Санаторной и Кирова, обеспечив водителям четкие ориентиры. В Жуковском работы прошли на улицах Гагарина и Набережной Циолковского. Химки завершили цикл работ на улице Бабакина и в квартале Свистуха.

Обновленная система дорожных знаков существенно повышает безопасность движения: четкая и понятная навигация снижает риск ошибок водителей, помогает ориентироваться на сложных участках и способствует общей упорядоченности транспортного потока. Реализованная кампания — важный шаг в совершенствовании дорожной инфраструктуры Подмосковья, который сделает передвижение по региону комфортнее и безопаснее для всех участников движения.

