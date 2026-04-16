Соцфонд за год оплатил более 150 тыс. выходных родителям детей с инвалидностью в Москве и Подмосковье

Отделение Соцфонда по Москве и Подмосковью в 2025 году оплатило более 150 тыс. дополнительных выходных дней родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Общая сумма выплат составила более 5 млрд рублей.

Дополнительные выходные могут получить родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью. Предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Можно брать ежемесячно до четырех дней или один раз в году оформить полноценный 24-дневный отпуск.

Накопленные выходные нужно использовать в течение года. Оформить их заранее, перенести на следующий период или компенсировать денежными средствами нельзя.

Дополнительные выходные не предоставляются в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения зарплаты, а также в период отпуска по уходу за ребенком. Однако у второго родителя это право сохраняется.

Чтобы оформить дополнительные выходные, нужно согласовать с работодателем график отпуска и подать соответствующее заявление, приложив к нему подтверждающие документы. Работодатель оплачивает выходные в размере среднего заработка родителя. После этого Соцфонд возмещает эти расходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.