Праздник в кругу семьи на Кипре: Алла Пугачева встретила 77-летие в компании мужа-иноагента, дочери и внуков
StarHit: к Пугачевой на 77-летие приехали из США Галкин, дочь Орбакайте и внуки
Фото: [соцсети]
Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 77 лет, встретила свой день рождения не в России, а на Кипре, где она проживает в последнее время. Праздник прошел в кругу самых близких людей, и, судя по опубликованным кадрам, вечер получился теплым и семейным, передает StarHit.
Вместе с Примадонной за столом собрались ее супруг, комик-иноагент Максим Галкин*, дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, а также внук Никита Пресняков. Все они накануне прилетели в США. Пугачева не стала скрывать праздник от поклонников и вечером опубликовала совместную фотографию.
Первым, напомним, певицу поздравил муж, опубликовав ее фотографию в своем блоге. Не остался и в стороне Филипп Киркоров, который посвятил Пугачевой трогательную публикацию, в которой выразил восхищение ее талантом и надежду на скорую личную встречу. Игорь Николаев также присоединился к поздравлениям, пожелав певице счастья и здоровья.
Ранее появилась информация о том, как Алла Пугачева намеревалась отметить день рождение на Кипре.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.