Акция «Судебные приставы – детям» прошла в Подмосковье

Акция «Судебные приставы – детям» прошла в области, сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по региону. Ее цель – привлечь внимание к защите прав детей и повысить эффективность взыскания алиментов.

В результате за две недели акции в округах приставы взыскали свыше семидесяти шести миллионов рублей алиментов. В общей сложности за пять месяцев этого года было взыскано более 966 миллионов рублей алиментов.

В рамках акции приставы организовывали рейды и информационные мероприятия, посещали образовательные и медицинские учреждения для детей.

Также совместно с ГИБДД провели свыше 90 рейдов на дорогах, они были нацелены на выявление неплательщиков среди автовладельцев. В ходе рейдов было взыскано более пяти миллионов рублей.

За четыре месяца в Подмосковье безработным должникам выдали 220 направлений в Центр занятости. В результате 147 человек встали на учет, 21 устроился на работу, а 83-м назначили пособие по безработице, с которого выплачиваются алименты.

В Подмосковье большинство неплательщиков алиментов – мужчины, на них приходится 88% должников. При этом самому юному из них – 16 лет, а самому пожилому – 77.