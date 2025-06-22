Акция «Свеча памяти» началась у Музея Победы в Москве

В ночь на 22 июня у Музея Победы в Москве стартовала акция «Свеча памяти», которая посвящена Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом информирует РИА Новости.

Прежде чем начать мероприятие, собравшиеся услышали песни, которые были посвящены героям Великой Отечественной войны.

В двенадцать часов ночи люди, пришедшие на площадь перед Музеем Победы, почтили память погибших, храня молчание.

Участники акции «Огонь Памяти и Славы» — ветераны Великой Отечественной войны — передали огонь участникам мероприятия. В память о 1418 днях войны было зажжено столько же свечей.