Акция «Тепло для героя» в поддержку участников СВО стартовала в Зарайске

Жители Зарайска активно принимают участие в акции «Тепло для героя», которая стартовала в начале месяца с целью оказания поддержки участникам военной операции.

Акция объединяет неравнодушных людей вне зависимости от возраста и профессии, которые хотят внести вклад в помощь военнослужащим РФ. Жители приносят для участников СВО теплые вещи, собирают жестяные банки, которые станут основой для окопных свечей, рисуют открытки, пишут искренние и добрые письма. Одних только баночек на данный момент собрано уже более 200 штук. Местное население показывает единство и патриотизм.

Активнее всех участвуют в акции представители старшего поколения. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» вяжут для военнослужащих теплые носки. Подобная помощь ценится особенно, ведь в вещи вложено человеческое добро и забота.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко также стал участником акции. Он перевозил теплые вещи, которые вскоре будут переданы адресатам. Участие главы доказывает важность подобной инициативы для всего округа.

Принять участие в акции может любой житель округа в двух местах: в общественной приемной (улица Ленинская, дом 46) и в центре досуга «Победа» (улица Советская, 28а).

Акция продлится до декабря с целью собрать максимум помощи для военнослужащих перед Новым годом. Эта инициатива не только обеспечивает поддержку защитников, но и консолидирует жителей Зарайска, укрепляя в обществе дух взаимовыручки в непростой период.