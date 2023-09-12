Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России

Всероссийская акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах страны с 29 сентября по 15 октября. Организаторами акции выступают Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая Экономика» и Народный Фронт (НФ) при поддержке Минцифры России.

«Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», - отметил директор РАЭК Сергей Гребенников.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям.

В этом году можно пройти не только традиционное онлайн-тестирование на сайте акции ЦифровойДиктант.рф, но и посетить региональные офлайн-площадки. Также участников ждут различные мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности.

На следующий день после завершения акции на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.