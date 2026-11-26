С субботы, 28 ноября, в Химках будут внесены изменения в работу автобусного маршрута АО «Мострансавто» № 366 «Юрлово — Зеленоград (ст. Крюково)», корректировки подготовлены с учетом обращений жителей жилого комплекса «Пятницкие луга» и СНТ «Ладушкино». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для жителей ЖК «Пятницкие луга» автобусы будут отправляться непосредственно от жилого комплекса вместо деревни Юрлово. Это позволит пассажирам удобнее добираться до станции МЦД «Зеленоград-Крюково». На линии будет работать один автобус малого класса, который выполнит 16 рейсов в день. Первый отправится от жилого комплекса в 06:45, последний от станции МЦД «Зеленоград-Крюково» — в 18:18.

Для жителей деревни Юрлово сохраняется возможность поездок в Зеленоград на маршрутах № 1299к, 1300к, 400т и 400к. Кроме того, для обслуживания СНТ «Ладушкино» будет организован отдельный вариант движения № 366Л по направлению от СНТ до станции МЦД «Зеленоград-Крюково». На линии также задействуют один автобус малого класса, который выполнит 24 рейса ежедневно. Первый рейс от СНТ отправится в 06:00, последний от станции МЦД «Зеленоград-Крюково» — в 19:40.

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