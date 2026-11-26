В Московской области введут новый порядок контроля за строительством частных домов, подход к индивидуальному жилищному строительству изменится с 1 марта 2027 года. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий законопроект, инициированный Московской областью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В регионе каждый год регистрируют более 80 тыс. новых домов, примерно 90% — оформляются по дачной амнистии после стройки. В результате в процессе оформления часто выявляются многочисленные нарушения, в том числе бывает превышена допустимая этажность и высота здания, не выдержаны необходимые отступы от границ участка или застроена слишком большая площадь. Данные требования прописаны в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ).

В результате жителей в отношении соседей ежегодно поступает более 1 тыс. обращений, который касаются нарушений градостроительных и противопожарных норм, изменения облика жилых территорий и так далее. В рамках законопроекта Подмосковье станет пилотным регионом, где введут новые требования к индивидуальной жилой застройке. В рамках эксперимента собственники, права которых на участок возникнут с 1 марта 2027 года, будут автоматически и бесплатно получать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), где прописаны все требования к строительству. Его направят в личный кабинет на региональный портал госуслуг в течение 30 дней после оформления прав на землю (при отсутствии личного кабинета на РПГУ план придет по электронной почте или на почтовый адрес).

Если кадастровый инженер обнаружит нарушения норм, специалист будет обязан отказать в проведении кадастровых работ и оформлении недвижимости.

«Градостроительный план земельного участка — это единственный документ, в котором собраны все требования и все существующие ограничения на строительство в конкретном месте. В первую очередь в нем нужно обращать внимание на допустимое количество этажей и высоту, минимальное расстояние до границ участка и максимально разрешенную площадь застройки», — пояснила министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Новые правила помогут упорядочить частную застройку, снизить вероятность пожаров, избежать проблем с доступом солнечного света в жилые помещения и предотвратить размещение нежилых объектов под видом частных домов. При этом они не коснутся правообладателей, чье право на землю было зарегистрировано до 1 марта 2027 года. Если механизм подтвердит свою эффективность, его могут внедрить и в других регионах России.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.