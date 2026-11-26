Специалисты Мосавтодора провели работы по содержанию на 17 региональных дорогах в городском округе Богородский, они отремонтировали дорожное покрытие, провели уборку и привели в порядок элементы дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, отремонтировали ямы в городе Ногинске на улице Ильича, в деревнях Бездедово, Шульгино, Боровково, селах Балобаново, Кудиново, вблизи деревни Черново и села Мамонтово. Помимо того, рабочие провели уборку мусора в городе Старая Купавна на улице Большой Московской, в городе Электроугли на Бисеровском шоссе, в селе Кудиново на улице Ленина и в посёлке городского типа имени Воровского.

Для безопасности дорожного движения специалисты привели в нормативное состояние ограждения и знаки в городе Ногинске на улице Советской Конституции и в городе Электроугли на улице Заводской. Они также восстановили линии наружного освещения в городе Электроугли на улице Железнодорожной, в деревнях Ельня и Починки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.