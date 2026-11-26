Звезда сериалов «Зверобой» и «Сельский детектив» Наталья Бурдина скончалась в Твери
VOICE: в Твери после продолжительной болезни умерла актриса Наталья Бурдина
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
В Твери скончалась российская актриса Наталья Бурдина. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает VOICE. Артистке было 68 лет.
Более 40 лет Бурдина служила в Тверском академическом театре драмы, где сыграла десятки ролей. Ее творческий диапазон охватывал как комедийные, так и драматические образы. В профессиональном становлении Бурдина прошла школу мастерства у народной артистки России Веры Ефремовой.
Бурдина родилась 20 августа 1956 года в городе Чусовом Пермской области. За годы работы она также успела заявить о себе на экране: в ее фильмографии насчитывается около 20 проектов.
Зрителям актриса знакома по сериалам «Зверобой», «Сельский детектив», «Система» и «Министерство». Последней работой с ее участием стала картина «Странница», вышедшая в 2026 году. В ней Бурдина снималась вместе с Ольгой Павловец и Петром Баранчеевым.
Ранее стало известно о смерти актрисы Надежды Серой, сыгравшей в «Глухаре».