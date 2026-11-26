Более 40 лет Бурдина служила в Тверском академическом театре драмы, где сыграла десятки ролей. Ее творческий диапазон охватывал как комедийные, так и драматические образы. В профессиональном становлении Бурдина прошла школу мастерства у народной артистки России Веры Ефремовой.

Бурдина родилась 20 августа 1956 года в городе Чусовом Пермской области. За годы работы она также успела заявить о себе на экране: в ее фильмографии насчитывается около 20 проектов.

Зрителям актриса знакома по сериалам «Зверобой», «Сельский детектив», «Система» и «Министерство». Последней работой с ее участием стала картина «Странница», вышедшая в 2026 году. В ней Бурдина снималась вместе с Ольгой Павловец и Петром Баранчеевым.

Ранее стало известно о смерти актрисы Надежды Серой, сыгравшей в «Глухаре».