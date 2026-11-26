В Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжается строительство нового корпуса «Образовательного центра № 2» на улице Хлебозаводская, д. 18, стройготовность объекта превысила 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Специалисты ведут прокладку наружной теплотрассы к объекту, кладочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Здание возводят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Новый корпус будет рассчитан на 350 учеников, его площадь составит более 6 тыс. кв. м. Там обустроят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны. Работы завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.