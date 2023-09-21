Акция в поддержку участников СВО пройдет в Павловском Посаде

В павловопосадском Парке Культуры и Отдыха состоится благотворительная фотосессия с собаками «От сердца к сердцу» в поддержку участников специальной военной операции.

Так, в городском округе Павловский Посад, профессиональный фотограф сделает красивые фотографии с четвероногими моделями для любого желающего. Всех желающих будут ждать красивые и дружелюбные собаки.

Благотворительное мероприятия организовывает Дом Дворняги «Веста». Мероприятие пройдет 7-го октября с 12:00 до 16:00. Всем участникам акциигарантированы отличные снимки и заряд позитивом, а также это отличная возможность сделать доброе дело и поддержать российских военных, которые защищают Родину на специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в администрации городского округа Павловский Посад прошло первое после недавних выборов заседание местного Совета депутатов.