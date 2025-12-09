Акция в поддержку зимующих птиц: жители Городского округа Пушкинский развесили кормушки в лесопарке Северный

Жители округа вместе с детьми развесили более 15 кормушек и несколько скворечников, а также подготовили угощение для птиц — кусочки сала и мини-тыквы с семечками.

Участники поблагодарили депутата Александра Бушева за помощь кормом и оборудованием, а Центр «Росток» — за подаренные детям наборы для творчества. Организаторы отмечают, что подобные инициативы помогают природе и воспитывают у детей заботу и ответственность.