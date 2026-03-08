Акция «Вам, любимые»: волонтеры пяти округов Подмосковья подарили цветы женщинам на улицах

В Подмосковье 8 Марта превратилось в море цветов и улыбок. В пяти городских округах — Серпухове, Чехове, Ступино, Бронницах и Раменском — прошла ежегодная акция «Вам, любимые!», передает REGIONS . Волонтеры и активисты «Молодой Гвардии Единой России» вышли на улицы, чтобы каждая женщина почувствовала себя особенной.

Праздник не обошел стороной никого. Розы и теплые слова дарили педагогам и врачам, сотрудницам местных предприятий и тем, кто просто гулял в парке или спешил по делам. Организаторы старались охватить как можно больше локаций, чтобы ни одна представительница прекрасного пола не осталась без внимания.

Депутат Госдумы от Московской области Александр Коган лично присоединился к поздравлениям и обратился к жительницам округа. Он признался, что приближение весны в городах чувствуется особенно остро именно благодаря женским улыбкам.

«В городах нашего избирательного округа особенно чувствуется приближение тепла. И дело не только в календаре — его создаете вы своими улыбками. Этот скромный подарок — лишь малая часть той благодарности, которую мы, мужчины, хотим вам выразить», — сообщил Коган.

Коган подчеркнул, что цветы — это знак глубокой признательности за ежедневный труд, терпение и мудрость. По его словам, женщины создают вокруг себя особую атмосферу уюта и делают мир добрее. При этом депутат напомнил, что забота о прекрасной половине человечества не должна ограничиваться одним днем в году — это задача на каждый день.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта вышел поздравительный трек «Вам, любимые».