Цифровой певец и юные звезды: в преддверии 8 Марта вышел трек «Вам, любимые»

В преддверии Международного женского дня в России дали старт трогательной акции, сообщает REGIONS . Премьера песни «#ВАМЛЮБИМЫЕ» объединила на одной студии живых исполнителей и первого цифрового артиста страны. Композиция, выпущенная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи, открыла проект «Разгон добра», который реализует Институт поддержки детского блогинга.

Новый трек посвятили самым близким — мамам, бабушкам, сестрам и подругам. В записи приняли участие юный артист Георгий Петросян, известный певец и ведущий Максим Кобзов, а также Мишка Топ — виртуальный персонаж, который уже завоевал любовь детской аудитории. Интересно, что голос цифровому герою подарил финалист проекта «Голос.Дети» Матвей Яицкий. Так технологии и живое творчество слились в одной праздничной мелодии.

Но премьерой дело не ограничилось. Организаторы запустили в соцсетях флешмоб #ВамЛюбимые. Принять в нем участие проще простого: нужно записать короткое видео или историю с поздравлением для дорогих женщин, наложить на ролик новую песню и выложить пост с хештегом. Инициативу уже подхватили известные блогеры Газан, Вова Солодков и Тимофей Красников.

В Росмолодежи отметили, что акция призвана наполнить весну не только цветами, но и искренними словами благодарности. Теперь каждый может стать частью «Разгона добра» и подарить тепло тем, кто этого заслуживает каждый день, а не только 8 Марта.

