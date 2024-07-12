Акция «Везу детей безопасно» состоялась в Павловском Посаде

Акция прошла в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья». Она ориентирована на обеспечение безопасности юных горожан, которые ежедневно выступают пешеходами или пассажирами. Представитель Госавтоинспекции в игровой форме пропагандировала безопасное поведение на дорогах. Ребятам было предложено отвечать на загадки. Также воспитанникам детского сада в доступной форме рассказали о правилах дорожного движения, познакомили их с самыми распространенными знаками.

«Без внимания сегодня не оставили и световозвращающие элементы, напоминая о важности их использования на одежде и аксессуарах в темное время суток и разъясняя, как применение световозвращателей позволяет водителю вовремя заметить пешеходов. Ведь безопасность детей важнее всего! И каждый ребенок должен знать правила дорожного движения и внимательно относиться к дорожному пространству», — отметил муниципальный координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Светлана Аргунова.

Напомним, что общественная акция «Везу детей безопасно» стартовала 13 июня 2024 года. Она проходит по территории всей России в рамках проекта Народной программы «Крепкая семья» с целью обеспечения безопасности ребенка в автомобиле. Представители Госавтоинспекции при составлении игровых заданий и теоретической части выступления учитывают возраст своих слушателей, чтобы максимально эффективно донести жизненно необходимую информацию.