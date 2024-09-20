Акцию «Проверь свое здоровье в парке» вновь проведут в Московской области

В предстоящие выходные жители Подмосковья вновь смогут проверить свое здоровье в парках, выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах, в том числе, в Раменском, Люберцах, Коломне и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области продолжается проведение акции «Проверь свое здоровье в парке». Так, в грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для прохождения профосмотра нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. В случае необходимости после него пациента направят в поликлинику, где он сможет пройти более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.