Акцию в поддержку российских военных провели в Подольске

В День города в Подольске прошли акции в поддержку участников специальной военной операции. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Жариков.

Так, глава Подольска и председатель горсовета Алексей Никулин вместе с представителями муниципальной администрации и сотрудниками предприятий приняли участие в акции «Подольск помогает». Для военных привезли инструменты, технику и средства личной гигиены. Волонтеры и военные отвезут все это напрямую в Луганск. Особенно в этом помогли супруги Мясины.

Евгений Мясин женился на Светлане в День семьи, любви и верности. Сейчас он проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. Супруга военного часто помогает в передаче посылок на передовую.

Глава городского округа Подольск подчеркнул, что сейчас проведение таких акций очень важно. Также он отдельно подчеркнул, что вся Россия объединилась вокруг президента Владимира Путина для выполнения великой миссии. Дмитрий Жариков поблагодарил всех, кто присоединяется к акциям в поддержку российских военных.