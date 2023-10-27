Актуальные вопросы по развитию округа обсудили на заседании Совета директоров Талдома
Фото: [пресс-служба администрации г.о Талдом]
В Талдоме на базе спорткомплекса «Атлант» прошло заседание Совета директоров муниципалитета. В мероприятии принял участие глава муниципального образования Юрий Крупенин.
В рамках заседания участники обсудили актуальные для муниципалитета вопросы, в том числе в части развития предпринимательства, строительства дорог и содержания территорий.
Советник директора Дмитровского техникума по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Любовь Янбекова сообщила, как ведется подготовка кадров технических специальностей.
Замначальника территориального отдела № 1 ГУСТ Подмосковья Дмитрий Гаврилов рассказал о нормативах содержания территорий в осенне-зимний период.
Руководитель хозяйственного отдела Талдомской больницы Марина Клубникина доложила о ходе возведения перехода между корпусами учреждения.
Также участники обсудили тему проведения конкурса для субъектов МСП на получение муниципальной субсидии и оказания поддержки участникам СВО и членам их семей.