Актуальные вопросы по развитию округа обсудили на заседании Совета директоров Талдома

В Талдоме на базе спорткомплекса «Атлант» прошло заседание Совета директоров муниципалитета. В мероприятии принял участие глава муниципального образования Юрий Крупенин.

В рамках заседания участники обсудили актуальные для муниципалитета вопросы, в том числе в части развития предпринимательства, строительства дорог и содержания территорий.

Советник директора Дмитровского техникума по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Любовь Янбекова сообщила, как ведется подготовка кадров технических специальностей.

Замначальника территориального отдела № 1 ГУСТ Подмосковья Дмитрий Гаврилов рассказал о нормативах содержания территорий в осенне-зимний период.

Руководитель хозяйственного отдела Талдомской больницы Марина Клубникина доложила о ходе возведения перехода между корпусами учреждения.

Также участники обсудили тему проведения конкурса для субъектов МСП на получение муниципальной субсидии и оказания поддержки участникам СВО и членам их семей.