Актуальный донорский светофор опубликовали в Московской области

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор за неделю, который составляется исходя из потребности цельной крови в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Фото: [ Пресс-служба ГБУЗ МО «МОЦК» ]

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в «изменение» цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело — помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», — сказал заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов.

Отметим, что Московский областной центр крови расположен на улице Металлургов, 37А в Москве, доноров в нем принимают ежедневно с 8:00 до 14:00. Помимо этого, сдать кровь можно на улице Кирова, д. 9 в Подольске, улице Барышникова, д. 13/5 в Орехово-Зуево, улице Новая Фабрика, д. 8 в Щелково и на Больничном проезде, д. 5 в Воскресенске. Стать донором могут граждане России или иностранные граждане, пребывающие в России на законных основаниях в течение года и более, достигшие 18 лет и прошедшие медицинское обследование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.