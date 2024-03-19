Актуальный донорский светофор опубликовали в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на этой неделе исходя из потребности цельной крови в регионе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов отметил, что на данный момент требуется вторая и четвертая отрицательная группа крови.
«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими Службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения», — уточнил он.
В министерстве напомнили, что донором могут быть россияне или иностранные граждане, пребывающие в стране на законных основаниях более года, старше 18 лет. Перед сдачей крови им предстоит пройти медицинское обследование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.