Актуальный донорский светофор опубликовали в Московской области

«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими Службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения», — уточнил он.