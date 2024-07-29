Актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, который был сформирован исходя из потребностей медучреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сейчас есть повышенная потребность во второй и четвертой отрицательных группах крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Люди, обладающие этими группами крови могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — говорится в сообщении.
Напомним, что донором могут быть граждане России или иностранные граждане, которые пребывают в стране на законных основаниях более года. Они должны быть старше 18 лет и пройти медицинское обследование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.