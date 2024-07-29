Актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, который был сформирован исходя из потребностей медучреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сейчас есть повышенная потребность во второй и четвертой отрицательных группах крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.