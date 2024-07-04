Актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор за неделю, его формируют согласно потребностям цельной крови, сейчас в регионе нужна четвертая отрицательная группа крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими Службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения», — говорится в сообщении.
Решение о допуске до донации будет принимать врач-трансфузиолог после прохождения обследования. Напомним, что донором может стать гражданин России или иностранный гражданин, который пребывает на территории страны на законных основаниях более года. Среди других условий — достижение возраста 18 лет и успешное прохождение медицинского обследования.
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