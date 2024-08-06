Актуальный донорский светофор представили в Подмосковье
Фото: [unsplash.com]
Актуальный донорский светофор представили в Подмосковье, передает Министерство здравоохранения Московской области. Информация предоставлена областным центром крови.
Так, на текущей неделе в регионе особенно требуется кровь четвертой отрицательной группы. Жители, желающие сдать ее, могут обратиться в подразделения центра крови в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.
Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"]
Сдать кровь могут все желающие совершеннолетние граждане России, а также иностранцы, которые законно находятся в РФ как минимум год. При этом окончательное решение о допуске до сдачи крови остается для трансфузиологом.