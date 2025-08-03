Акула и скат на мелководье Мексиканского залива сразились насмерть на глазах у туристов

В американском штате Флорида, на пляже Панама-Сити-Бич, произошло необычное событие: акула и скат столкнулись друг с другом. Об этом стало известно 3 августа из сообщения телеканала Fox Weather.

Событие случилось в мелководной части Мексиканского залива. На видео, которое сняла туристка по имени Хлоя Питерсон, можно увидеть, как над поверхностью воды показались плавник и хвост акулы, а также крылья большого ската. На глазах у испуганных отдыхающих хищники начали сражаться.

«О боже, она его ест?» – слышно на записи, опубликованной очевидцами.

После непродолжительного противостояния оба морских обитателя, являющиеся хищниками, разошлись в разные направления.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объяснили, что подобные встречи акул и скатов — это обычное явление, поскольку оба этих морских обитателя относятся к хищникам. В некоторых случаях акулы действительно могут атаковать скатов, но в данном случае намерения хищника не до конца понятны.