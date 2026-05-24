Акула за 2,3 миллиона долларов в год: в Египте подсчитали, сколько стоит живой хищник

В Египте разгорелся скандал после того, как в соцсетях разошлось вирусное видео с рыбаками, выловившими акулу-мако. Представители дайвинг-индустрии заявили, что потеря этого хищника обошлась туристической отрасли в миллионы долларов. По их словам, встреча с акулой в естественной среде — одно из самых желанных событий для дайверов, приезжающих на Красное море, и туристы готовы за это щедро платить: дневной дайв-тур с шансом увидеть хищника стоит в несколько раз дороже обычных погружений и достигает 100–200 долларов, а недельное сафари обходится в одну–три тысячи долларов с человека.

По подсчетам одного из местных экспертов, за счет экскурсий и shark safari одна акула способна приносить туристический доход до 2,3 миллиона долларов в год — такие цифры были получены в ходе исследования, проведенного в районе рифовых островов Brothers к югу от Хургады. При этом если дайверы не паникуют при появлении хищников, то отдыхающие в отелях испытывают вполне обоснованный страх. Хотя за последние годы на курортах Хургады, Шарм-эль-Шейха и других районов произошли лишь единичные случаи нападений, каждое из них стало настоящей трагедией. Ученые, в свою очередь, считают проблемой не само присутствие акул у пляжей, а отсутствие четкого понимания, как с ними справляться при приближении к берегу.

В египетской прессе с сожалением отмечают, что запущенная три года назад программа по отслеживанию поведения акул так и не заработала. Чипирование и постоянное наблюдение должны были снизить риск нападений за счет своевременного предупреждения, однако из 50 приобретенных спутниковых датчиков только три были установлены на выловленных хищниках, хотя каждый прибор обошелся примерно в 10 тысяч долларов.