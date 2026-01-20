Акулы в Хургаде стали частыми гостями на мелководье: кто виноват в опасной близости?

Морские биологии предупреждают о высоком риске встречи с акулами у побережья египетской Хургады. Основная причина кроется в географических и экологических особенностях региона. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает ТАСС.

Красное море — это естественный дом для многочисленных видов акул, а близость глубоководных впадин к популярным пляжам позволяет крупным хищникам беспрепятственно появляться в прибрежной зоне. Дополнительным фактором привлечения акул служит человеческая деятельность, в частности, неконтролируемый выброс органических отходов с круизных лайнеров и грузовых судов.

В контрасте с этим российское черноморское и азовское побережье оценивается как значительно более безопасное. Аборигенные виды акул этих морей (катран и черноморский скат) имеют небольшие размеры и не рассматривают человека как добычу. Риск столкновения с потенциально опасным хищником на территории России существует лишь в дальневосточных морях.

Подобные вызовы, однако, не уникальны для Египта. Например, в Австралии регулярные появления больших белых акул вынуждают спасателей вводить временные запреты на посещение пляжей, особенно в зонах, популярных среди серферов.