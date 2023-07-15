Акушер-гинеколог из подмосковного Видного создает необычных кукол

Сотрудница Видновского перинатального центра Ольга Брызгачева занимается созданием игрушки из разных материалов. К своему сказочному хобби ее подтолкнуло появление внуков Алисы и Георгия.

Фото: [ Архив Ольги Брызгачевой/Архив Ольги Брызгачевой ] Фото: [ Архив Ольги Брызгачевой ] Фото: [ Архив Ольги Брызгачевой ]

На одну из первых кукол ее вдохновил образ внучки с фотосессии в детском саду. Ольга также призналась, что всегда изобретает новых персонажей по зову души, но самое большое вдохновение приходит именно на новогодние праздники.

На сегодняшний день различные персонажи украшают стеллажи ее большого уютного дома. Отмечается, что свои игрушки Ольга никому не дарит и не продает.

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