В девяти округах Подмосковья покажут уличное кино в рамках фестиваля

В Подмосковье стартуют показы программ XX фестиваля уличного кино. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Лучшие короткометражки последних лет можно будет посмотреть в девяти городских округах: Мытищах, Балашихе, Коломне, Реутове, Истре, Долгопрудном, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Талдомском, уточнили в ведомстве. Всего запланировано двадцать шесть показов.

Фестиваль уличного кино был создан в 2014 году. Сейчас он проходит почти в семидесяти странах. Организатором показов в Подмосковье при поддержке Минкульта региона является Креативное бюро «Регион».

Ранее в Московской области состоялся фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие посетил глава региона Андрей Воробьев.

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