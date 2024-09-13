Акушерка из Реутова решила «квартирный вопрос» благодаря программе «Социальная ипотека»

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» помогло акушерке из городского округа Реутов приобрести собственную квартиру. Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Елена Друшлякова работает акушеркой в ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница». Ее стаж составляет 5 лет. По словам обладательницы сертификата, ее профессия дает возможность делать что-то хорошее в своей жизни.

«При рождении детей сложности могут возникнуть по причине, как физического, так и психического здоровья. Мы стараемся максимально подготовить будущих мам. Разговариваем с ними, объясняем, что им предстоит, настраиваем на позитив», — рассказывает она.

В семье Друшляковых двое детей. В Подмосковье они снимали жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, Елена решила принять участие.

Они взяли «двушку» на восьмом этаже в строящемся доме. Это высотка, наша квартира находится на восьмом этаже. А главным преимуществом является расположение, так как удобно добираться до работы.