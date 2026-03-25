Аквариумы вместо пляжа: туристам посоветовали менять программу отдыха в ОАЭ

Утро 25 марта в Дубае ознаменовалось сразу несколькими важными событиями для туристов и жителей эмирата. Полиция приступила к патрулированию прибрежных вод с использованием беспилотных катеров. Речь идет об экологичных «умных» судах проекта Haddad, оснащенных камерами и системами дистанционного управления. Они работают в автономном режиме, обеспечивая безопасность на пляжах и в морских зонах отдыха. Ранее также сообщалось о планах создать первую на Ближнем Востоке плавучую умную полицейскую станцию, которая должна заработать к концу 2026 года для обслуживания владельцев яхт и любителей водного спорта, пишет инфо24.

Тем временем ситуация с авиасообщением в Объединенных Арабских Эмиратах остается сложной. По состоянию на 25 марта на Ближнем Востоке отменено 297 рейсов, а задержано более 1,8 тысячи. В самом Дубае отменили 25 вылетов, еще 121 рейс ожидает отправления с опозданием. В Абу-Даби также фиксируются изменения в расписании: отменены рейсы Etihad из Амстердама и Тель-Авива, а также задержаны перелеты из московского Шереметьево и других городов.

Крупнейшие авиакомпании, включая Emirates, flydubai и Air Arabia, продлили действие гибких условий обмена билетов вплоть до середины апреля. Пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт за 3–4 часа до вылета.

Погода также вносит коррективы в планы путешественников. Национальный центр метеорологии предупредил, что неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в ОАЭ как минимум до 27 марта. Водителей призывают соблюдать осторожность из-за сниженной видимости на дорогах. Туристам советуют следить за обновлениями статуса рейсов и при необходимости переносить прогулки на открытом воздухе в крытые помещения — торговые центры, аквариумы и музеи, где обстановка остается комфортной.