Al Jazeera: число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 112 человек

В результате недавних авиаударов, нанесенных Израилем по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта, количество погибших составило уже 112 человек. Среди них было много детей и женщин. Число пострадавших исчисляется сотнями. Об этом передает телеканал Al Jazeera.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате обстрела в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава погибли 75 человек.

В ночь на 18 марта Израиль снова начал военные действия против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной возобновления военных действий стало то, что палестинское движение отказалось от предложений США о продлении перемирия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с последствиями, которых никогда не испытывал, если не освободит всех 59 заложников, находящихся в плену у исламистов.

Палестинское движение ХАМАС считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несет полную ответственность за последствия вероломного нападения на сектор Газа.