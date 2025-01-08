Al Jazeera сообщила о стрельбе у президентского дворца в столице Чада Нджамене
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В столице Чада, городе Нджамене, вблизи президентского дворца, произошла стрельба, о чём сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на свои источники.
«Стрельба произошла около президентского дворца в чадской столице», — заявили источники телеканала.
Эти сведения также подтверждает агентство AFP.
«Вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада — городе Нджамена», — сообщило AFP.
Других подробностей происходящего в эти минуты в Нджамене пока не приводится.