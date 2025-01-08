Al Jazeera сообщила о стрельбе у президентского дворца в столице Чада Нджамене

В столице Чада, городе Нджамене, вблизи президентского дворца, произошла стрельба, о чём сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на свои источники.

«Стрельба произошла около президентского дворца в чадской столице», — заявили источники телеканала.

Эти сведения также подтверждает агентство AFP.

«Вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада — городе Нджамена», — сообщило AFP.

Других подробностей происходящего в эти минуты в Нджамене пока не приводится.