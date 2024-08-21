Алаудинов: бои за Курскую область и СВО завершатся в течение двух-трех месяцев

Глава спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с военкором китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуаном назвал примерный срок окончания как боев за Курскую область, так и всей спецоперации в целом. По его мнению, армии России для этого осталось всего несколько месяцев.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся спецоперация», — отметил Алаудинов.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.