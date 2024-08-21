Военный аналитик прокомментировал прогнозы о скорейшем окончании СВО

Эксперт считает, что предположения командира спецподразделения «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова вполне реалистичны. Однако точные сроки завершения спецоперации назвать невозможно. Об этом аналитик заявил в беседе с Инфо24.

Учитывая текущую ситуацию на поле боя, а также действия Вооруженных сил Украины и российской армии, вытеснить вражеские формирования с территории Курской области можно «не ранее чем через 2-3 месяца». Таким образом, Владимир Прохватилов согласен с Алаудиновым, но лишь отчасти.

При этом аналитик подчеркнул, что в настоящее время сложно дать точные прогнозы о возможных сроках и результатах завершения СВО. Ранее Алаудинов предположил, что бои за Курскую область и спецоперация в целом завершатся в течение двух-трех месяцев.