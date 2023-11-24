Алаудинов допустил начало переговоров с Киевом о капитуляции Украины весной 2024 года

Командир российского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что режим Зеленского уже предстоящей весной 2024 года может вполне начать переговоры о прекращении боевых действий.

Как отметил российский военачальник на своей странице в соцсетях, суть переговоров с Украиной будет - обсуждение порядка капитуляции действующей киевской власти. И исключительно на российских условиях.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет дергать в сторону переговоров с Россией. Ни одно условие, выдвинутое киевским режимом, не будет принято Россией», - подчеркнул Алаудинов.

В настоящее же время, как добавил командир «Ахмата», режим Зеленского еще продолжает сопротивляться, ибо «сзади сидит хозяин и напирает им штыком в спину».