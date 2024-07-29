За время проведения Россией спецоперации на Украине количество погибших украинских боевиков перевалило за 700 тыс человек. Такую статистику по безвозвратным потерям ВСУ в эфире телеканала «Соловьев Live» привел командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Алаудинов назвал указанные цифры потерь ВСУ как «беспрецедентные». по его словам, как бы ни старалась украинская сторона принизить свои потери на поле боя, но толь по состоянию на начало 2024 года было зафиксировано порядка 600 тыс украинских военных погибшими.

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч - это было еще в начале этого года. Уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла», — заявил он.

Киев уже довольно продолжительное время старается не называть конкретные цифры потерь ВСУ Так, главком украинских войск Александр Сырский отказался раскрыть журналистам данные о потерях, а просроченный президент Украины Владимир Зеленский отметил лишь вскользь, что потери армии страны «чувствительные».

Ранее Минобороны РФ проинформировало в обновленной сводке об очередных успехах российских военных в зоне СВО. Особо отличились российские артиллеристы их группировки войск «Центр», которым на Авдеевском направлении удалось подбить очередной хваленый вражеский танк американского производства Abrams.