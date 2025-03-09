Алаудинов назвал «бросок через трубу» в Суджу исторической операцией

Заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командующий специальным подразделением «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своём видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал операцию по «прорыву через трубу» в Курской области историческим событием и выразил уверенность, что она будет включена в учебники по истории.

На видео можно увидеть, как бойцы готовятся к операции «бросок через трубу». В разговоре с ними Алаудинов подчеркнул, что каждый имеет право на страх, но настоящий герой должен преодолеть его и боль, чтобы выполнить свою миссию.

«На днях нас ждет очень серьезная операция. Она призвана полностью переломить ход боя. Когда мы выполним задачу достойно, полностью поменяется ход этого конфликта», — сказал Алаудинов.

В результате задача была успешно выполнена. Бойцы успешно прошли по трубе в тыл ВСУ на суджанском направлении. Алаудинов охарактеризовал эту операцию как выдающееся событие в рамках специальной военной операции.

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу в тыл противника блестяще продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов, и положила начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции», — написал Алаудинов.

Ранее сообщалось, что 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.