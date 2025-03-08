В Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу, который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС. Об этом в субботу, 8 марта, передает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Речь идёт о трубопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», который проходит под землей и по которому Россия до 1 января 2025 года поставляла газ в Европу по территории, подконтрольной Украине.

По информации, полученной из источников, российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.

После того как российские войска вышли в тыл противника, они атаковали разрозненные группы Вооруженных сил Украины. В результате атаки был нанесен значительный урон в технике и живой силе противника.

Как сообщают киевские средства массовой информации, из-за проблем с логистикой Вооруженные силы Украины не смогли осуществить подрыв трубопровода. В результате этого киевские вояки сами и пострадали.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС России начали наступление на Суджу.