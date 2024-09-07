Алаудинов рассказал о серьезных потерях ВСУ под Курском за последние сутки

Российские военнослужащие, освобождающие приграничье Курской области от украинского вторжения, ликвидировали два украинских танка. Об этом в своем видеообращении рассказал глава отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ на курском направлении несут ощутимые потери в живой силе. Помимо танков, российскими бойцами уничтожены два миномета и множество военного автотранспорта.

«На нашем направлении сегодня было найдено и подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка… Уничтожено очень много живой силы противника», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Генерал-майор при этом подчеркнул, пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа по выдавливанию противника на исходные рубежи продолжается полным ходом.

«На курской земле ВСУ приходится „очень несладко“, — заключил генерал.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее мы писали, что боевики ВСУ очень неудачно сбили российский дрон и сожгли собственные позиции. Рассказывая об этом, генерал-майор Апти Алаудинов не смог сдержать смех.