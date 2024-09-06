Алаудинов расхохотался, рассказывая об уничтоженных позициях ВСУ под Курском

Со слов российского военачальника, украинским боевикам удалось сбить российский дрон, однако он рухнул на позиции врага и полностью сжег их обломками.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — не сдерживая смех, поведал генерал-майор.

Алаудинов констатировал, что Армия России сумела добиться устойчивой обороны в Курской области. У ВСУ не получается никак проявить себя, добавил он.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.