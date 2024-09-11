Алаудинов: во вторжении ВСУ в Курскую область участвовали иностранные ЧВК

Во вторжении боевиков ВСУ на Курскую область в начале августа принимали непосредственное участие представители иностранных частных военных компаний. На это обратил внимание в беседе с РИА Новости командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам собеседника агентства, в самой атаке на российское приграничье принимали участие иностранные наемники, в том числе инструкторы НАТО. Последние руководили заходом ВСУ на территорию Курской области.

«Сама операция (по вторжению в Курскую область — прим. ред.) изначально, когда противник заходил, была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев… Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — заявил Алаудинов.

Генерал-майор подчеркнул, есть информация, что операция по вторжению украинских войск под Курск разрабатывалась загодя комитетом штабов блока НАТО.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.