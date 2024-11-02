Александр Белоусов на пешем обходе обсудил с жителями Павловского Посада работу сферы ЖКХ

Заместитель главы Павловского Посада Александр Белоусов принял участие в пешем обходе и обсудил с жителями актуальные вопросы.

Пеший обход состоялся по адресам: ул. 1-го Мая — 2-ой пер. 1-го Мая. Александр Белоусов попросил жителей оценить содержание дворовых территорий. Участники мероприятия также обсудили старт отопительного сезона и начисления за ОДН. Заместитель главы муниципалитета проверил канализационный люк, расположенный между домами 34 и 36 по ул. 1-го Мая.

«Люк находится в нормативном состоянии. Жители обратились с просьбой перерасчета по начислениям за ОДН. Обращение передано в работу профильным службам. Напоминаю, пешие обходы проходят на еженедельной основе», — сказал заместитель Главы округа Александр Николаевич Белоусов.

Пешие обходы способствуют оперативному решению вопросов горожан. Кроме того, выступают профилактической мерой, ведь участники обхода обращают внимание на некоторые детали, которые со временем могут стать для жильцов проблемой. В официальных социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа будет размещена детальная информация о проведении следующего мероприятия: место, дата и время.

Жителям также напоминают о праве записи на личный прием представителей администрации: 2-11-79. Телефон Горячей линии Главы: 2-12-04.