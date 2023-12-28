Александр Двойных принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Московской области Александр Двойных снял с «Елки желаний» новогоднюю мечту одиннадцатилетнего мальчика.

Отмечается, что сенатор снимал желание с елки, установленной в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Теперь ему предстоит выполнить желание одиннадцатилетнего Руслана Куница, который проживает в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики.

Мальчик хочет снять с плеч мамы больше забот, а в подарок на Новый год загадал планшет.