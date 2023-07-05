Александр Гречищев обсудил с подрядчиком, как будет проходить реконструкция парка Мира в Коломне

В центральной городской зоне отдыха – в парке Мира в Коломне начинается масштабная реконструкция. Перед стартом работ там побывал глава городского округа Александр Гречищев. Он обсудил с подрядчиком ООО «Стройспецсила» все нюансы проекта.

«Жители давно просили привести эту территорию в порядок, инициативу коломенцев поддержал губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев, – подчеркнул Александр Гречищев. – Как и обещал, парк полностью закрывать не будем!»

Для того, чтобы парк оставался открытым для жителей, все работы по благоустройству разделили на несколько этапов. Их будут проводить в разных точках. Этому способствует сам план реконструкции. Все пространство парка Мира, а это около 26 гектаров, разделят на три больших зоны. Первая – для проведения праздников и общественных мероприятий. На второй расположат разные спортивные и игровые площадки. Ну а третья предусмотрена для тихого и спокойного отдыха.

Первым делом подрядчик возьмется за обустройство территории для организации общественных мероприятий. Там проложат сеть пешеходных дорожек и создадут площадку для проведения праздников и ярмарок. Вместе с этими работами приведут в порядок ограждения парка и обогнут его периметр удобными тротуарами.

Также в проекте заложена и реконструкция исторических элементов парка мира. Вместе с ограждениями в этом перечне значатся входные арки и фонтан. Его, кстати, в течение лета оставят в том же виде, а вот уже начиная с осени обновят.

«Еще один чувствительный момент – работа с деревьями. Все мы знаем, сколько редких пород высажено в парке, это разнообразие будет сохранено. Вместе с тем санитарная вырубка необходима. Больные, аварийные деревья нужно спилить, чтобы они не представляли опасность для жителей. Этот момент будем контролировать мы, экологи и наши общественники», – добавил глава Городского округа Коломна.

А еще в парке Мира обустроят круговой беговой маршрут, где зимой можно будет проводить лыжные гонки. Функциональные зоны украсят цветущими кустами и деревьями. Весь комплекс работ планируют закончить в 2024 году. Реконструкция парка Мира в Коломне проходит при поддержке государственной программы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды».