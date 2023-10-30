Александр Гречищев: первый этап реконструкции в парке Мира будет завершен до конца года

Глава округа Александр Гречищев вместе с представителями Общественного совета по паркам проверили ход работ на объекте. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам Гречищева, в настоящее время подрядчики заняты инженерными коммуникациями, ремонтом фонтана, устройством велодорожек и созданием площадки под скейт-парк.

«Преображение этой зеленой зоны важно для тысяч коломенцев, поэтому ход работ проверяем с общественностью. В этот раз приехали на объект с Советом по паркам — у его представителей был ряд уточняющих вопросов и предложения, которые обязательно рассмотрим. До конца года планируем завершить первый этап реконструкции», — рассказал глава муниципалитета.

Он также подчеркнул, что важно сохранить атмосферу этого места и напомнил, что концепцией предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства: входных арок, фонтана, танцевальной площадки и сцены. Основные функциональные зоны появятся в местах, свободных от деревьев. По периметру участка проложат велодорожку.

Кроме того, на всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены кустарники и деревья.