Александр Гречищев: первый этап реконструкции в парке Мира будет завершен до конца года
Фото: [пресс-служба администрации г.о Коломна]
В городском округе Коломна в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Формирование комфортной городской среды» продолжается реконструкция парка Мира.
Глава округа Александр Гречищев вместе с представителями Общественного совета по паркам проверили ход работ на объекте. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам Гречищева, в настоящее время подрядчики заняты инженерными коммуникациями, ремонтом фонтана, устройством велодорожек и созданием площадки под скейт-парк.
«Преображение этой зеленой зоны важно для тысяч коломенцев, поэтому ход работ проверяем с общественностью. В этот раз приехали на объект с Советом по паркам — у его представителей был ряд уточняющих вопросов и предложения, которые обязательно рассмотрим. До конца года планируем завершить первый этап реконструкции», — рассказал глава муниципалитета.
Он также подчеркнул, что важно сохранить атмосферу этого места и напомнил, что концепцией предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства: входных арок, фонтана, танцевальной площадки и сцены. Основные функциональные зоны появятся в местах, свободных от деревьев. По периметру участка проложат велодорожку.
Кроме того, на всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены кустарники и деревья.
«Парк Мира — сердце Коломны, он дорог и старшему поколению жителей, и молодежи, и детям. Важно не просто сохранить этот зеленый остров в центре города, а преобразить его новой жизнью: парк должен отвечать всем современным требованиям к благоустройству общественных территорий, при этом сохранять свое историческое начало, а также быть комфортным и безопасным», — подчеркнул депутат Государственной Думы Никита Чаплин.