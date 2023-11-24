Александр Гречищев поинтересовался у жителей домов по улице Дзержинского и Октябрьской, как они оценили благоустройство

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев проверил итог работ по благоустройству дворов по адресам: у домов 2, 4, 4/1 по ул. Дзержинского и 374, 376, 394 по ул. Октябрьской революции. В ходе визита руководитель муниципалитета также поинтересовался мнением местных жителей: насколько им теперь удобно и комфортно. О встрече сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Напомним, эти дворы вошли в адресный перечень работ по комплексному благоустройству. Там отремонтировали внутридворовые проезды, обустроили парковки, тротуары, установили бортовые камни, нанесли разметку парковочных мест. А рядом с 376 домом модернизировали детскую игровую площадку.

Детский городок глава округа осмотрел вместе с местной жительницей Натальей Владиславовной. Александр Гречищев поинтересовался у женщины, насколько хорошо его содержат.

К слову, новую площадку для ребят сделали из натурального дерева. Кроме того, в рамках программы «Замена и модернизация детских игровых площадок» там уложили прорезиненной безопасное покрытие. Вокруг установили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

На вопрос главы жители ответили, что дети играют на новой площадке с удовольствием. Также во дворе стало комфортнее и для старшего поколения: здесь для пожилых людей установили скамейки для отдыха.

В итоге встречи руководитель муниципалитета и жители обсудили вопрос парковок. Нужны дополнительные места.

Например, во дворе дома 7 по улице Дзержинского в перспективе возможно обустройство новых машиномест. Но, чтобы они появились нужно снести старые сараи. Александр Гречищев сообщил, что такую работу в Коломне проводят.